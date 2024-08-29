Городской округ Домодедово отметил 55-летие

Мастер-классы, концерты, танцы и выставки провели в Домодедове к 55-й годовщине городского округа. Праздник отметили в парке культуры и отдыха «Елочки», где царила атмосфера радости и единства.

На празднике большое внимание уделили волонтерскому движению и помощи фронту. Для добровольческих организаций округа отвели специальную площадку, где расположили мастер-классы по созданию полезных для фронта вещей и небольшой музей под открытым небом. Гости увидели быт участников специальной военной операции. Волонтеры продемонстрировали свои достижения. Например, местный житель сделал станок для разрезания ткани на ленты, из которых потом плетут маскировочные сети.

Ко дню округа подготовили необычную фотовыставку о многодетных семьях. Место для нее выбрали неслучайное — возле храма Петра и Февронии Муромских. Для юных гостей подготовили мастер-классы. Аппликации, рисунки, различные поделки из ниток — все, на что способна детская фантазия.

Не обошлось без спортивной программы. Силачи поднимали штанги весом в несколько сотен килограммов, а любители командного спорта играли в пляжный волейбол. Самые творческие жители Домодедова стали участниками акции «Раскрась свой округ». Для них провели мастер-класс по граффити, во время которого можно было изобразить знаковые места округа.

Во время празднования дня округа в Домодедове каждый смог найти развлечение по душе. Очевидно, что гуляния в этом году запомнятся гостям надолго.

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