Городской крестный ход провели к 180-летию Павловского Посада

Фото: Телеканал «360»

Большой городской крестный ход прошел в честь 180-летия Павловского Посада. Участие в нем приняли более двух тысяч человек.

В храме Казанской иконы Божьей Матери прошла праздничная литургия в честь 180-летия Павловского Посада. Богослужение провел Благочинный Павлово-Посадского округа священник Александр Анохин. После завершения службы состоялся крестный ход.

Верующие прошли пять километров. Участники крестного хода несли в руках православные святыни. Центром шествия стали две иконы — Спасителя и Казанской Божьей Матери.

После для всех участников крестного хода было приготовлено праздничное угощение.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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