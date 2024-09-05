Городской крестный ход провели к 180-летию Павловского Посада

Большой городской крестный ход прошел в честь 180-летия Павловского Посада. Участие в нем приняли более двух тысяч человек.
В храме Казанской иконы Божьей Матери прошла праздничная литургия в честь 180-летия Павловского Посада. Богослужение провел Благочинный Павлово-Посадского округа священник Александр Анохин. После завершения службы состоялся крестный ход.
Верующие прошли пять километров. Участники крестного хода несли в руках православные святыни. Центром шествия стали две иконы — Спасителя и Казанской Божьей Матери.
После для всех участников крестного хода было приготовлено праздничное угощение.