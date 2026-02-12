Городской конкурс среди женщин пройдет в Химках

В городском округе Химки открыт прием заявок на конкурс «Химчанка года — 2026». Заявки принимаются до 28 февраля включительно, до 22:00, на электронную почту womens.khimki@gmail.com, ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке .

Инициатива, принадлежащая местному отделению Союза женщин России и Комитету семей воинов Отечества, призвана стать площадкой для реализации женских инициатив и общественных проектов.

Участие могут принять жительницы округа старше 18 лет, которые ведут активную деятельность в профессии, творчестве, волонтерстве или общественной жизни. Организаторы подчеркивают: главное — не соперничество, а возможность быть услышанными и получить ресурсы для воплощения своих идей.

«Такие конкурсы — мост между мечтами и их воплощением. Проект дает женщинам уникальную возможность не только рассказать о своих идеях, но и получить ресурсы для их реализации. Это не про соперничество, а про общее дело — развитие нашего города», —отметила депутат Татьяна Кавторева.

Конкурс пройдет в два этапа. С 10 по 28 февраля участницы подают заявки и записывают короткое видео (до 3 минут) с рассказом о себе и своей активной позиции. Жюри отберет 10 финалисток. Второй этап, с 10 по 15 марта, — презентация социального проекта, направленного на улучшение Химок: от экологии до поддержки семей.