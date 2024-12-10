Городской конкурс красоты «Девушка года 2024» прошел в Электроуглях

На площадке «Центра культуры и искусств» в Электроуглях Богородского городского округа состоялся конкурс красоты, грации и творчества «Девушка года 2024». В нем приняли участие шесть жительниц города.

Девушки показывали дефиле, участвовали в творческих и пародийных номерах, демонстрировали знания и сообразительность в интеллектуальных викторинах. Жюри должно выло выбрать самую красивую, талантливую, артистичную и умную конкурсантку. Лучшей из всех стала Елизавета Васильева.

Отметим, что мероприятие в Богородском округе проводят с 2010 года. В то время конкурс назывался «Мисс Электроугли». В прошлом году организаторы поменяли формат и название мероприятия. В ближайшее время фестиваль красоты, грации и творчества «Девушка года» сделают окружным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».