Городской коллектор капитально отремонтируют в Солнечногорске

Первый этап масштабного ремонта городского коллектора подходит к завершению. Специалисты заменили около 1200 метров аварийного трубопровода вдоль Екатерининского канала и приступили к благоустройству прилегающих территорий.

Благодаря проведенным работам улучшилось качество водоотведения для более чем 60 тысяч жителей. При замене коммуникаций применяли метод микротоннелирования. Новые трубы диаметром от 1000 до 1200 миллиметров помещены в железобетонный футляр, что обеспечивает дополнительную защиту от механических воздействий. Также смонтированы смотровые колодцы, а на период ремонта функционировала временная трасса канализации.

«Подрядная организация заканчивает благоустройство: осталось положить второй слой асфальта в районе проходной Солнечногорского механического завода № 10 и в районе озера Сенеж. Я думаю, что до конца недели данные работы завершат», — сказал заместитель главы городского округа Леонид Степанов.

Ремонт проводился в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Реализация проекта позволила устранить проблему затопления подвалов на улицах Набережной, Красной и Рабочей, а также частично предотвратить попадание сточных вод в Екатерининский канал.

Сейчас начался второй этап капитальных работ по аварийно-восстановительному контракту. Рабочие устанавливают временный байпас и прокладывают 630 метров стального трубопровода от врезки обновленного участка до главной насосной станции. В работе задействованы шесть специалистов и две единицы техники. Завершить работы планируют в течение месяца — это позволит полностью исключить риск излива стоков на данном участке.