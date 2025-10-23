Городской каток установят у Дворца культуры в Жуковском

В Жуковском начали установку городского катка у Дворца культуры. Об этом сообщил глава округа Андроник Пак.

Сейчас рабочие обустраивают конкур площадки. Далее они приступят к отсыпке песка, выстраиванию коллектора, затем выложат маты, опрессуют системы и запустят поэтапную заливку.

Каток сделают открытым. Его запустят с 1 декабря 2025 года, а закроют 15 марта 2026 года. Глава городского округа Жуковский Андроник Пак добавил, что пространство будет бесплатным для всех.

Отметим, в 2024 году в Жуковском залили два городских катка на территории спортивного комплекса «Метеор»: малый с бесплатным входом и платный. Катания проходили под музыкальное сопровождение.