Городской форум волонтеров прошел в Раменском

В Раменском прошел пятый окружной форум «Волонтеров Подмосковья». В нем приняли участие добровольцы из 10 муниципальный округов.

Среди участников — Александр. Они почти три года занимается добровольческой деятельностью. Вместе с другими активистами Раменского медиацентра парень каждый день стремится принести пользу своему округу.

«Мне повезло изначально, что попался очень-очень активный и крепкий классный руководитель. У меня активные родители, у меня активный был классный руководитель. Я очень давно начал этим заниматься, но иногда приходится экономить на личном времени дома», — сказал волонтер Александр Капусткин.

В окружном форуме приняли участие волонтеры из 10 муниципальных округов России. Ребята посетили образовательную встречу по социальному проектированию, а главным спикером стала член общественной палаты Московской области Мария Большакова.

«Идей у наших ребят очень много, и они потрясающие. Вы же слышали сегодня, как у нас сверкнуло буквально, а вот довести это до состояния проекта, где найти ресурсы — это уже труд. Тут на азарте не выехать, поэтому надо учить, об этом надо разговаривать», — сказала член Общественной палаты Московской области, член регионального отделения «Движение первых» Мария Большакова.