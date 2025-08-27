Городской форум волонтеров прошел в Раменском
В Раменском прошел пятый окружной форум «Волонтеров Подмосковья». В нем приняли участие добровольцы из 10 муниципальный округов.
Среди участников — Александр. Они почти три года занимается добровольческой деятельностью. Вместе с другими активистами Раменского медиацентра парень каждый день стремится принести пользу своему округу.
«Мне повезло изначально, что попался очень-очень активный и крепкий классный руководитель. У меня активные родители, у меня активный был классный руководитель. Я очень давно начал этим заниматься, но иногда приходится экономить на личном времени дома», — сказал волонтер Александр Капусткин.
В окружном форуме приняли участие волонтеры из 10 муниципальных округов России. Ребята посетили образовательную встречу по социальному проектированию, а главным спикером стала член общественной палаты Московской области Мария Большакова.
«Идей у наших ребят очень много, и они потрясающие. Вы же слышали сегодня, как у нас сверкнуло буквально, а вот довести это до состояния проекта, где найти ресурсы — это уже труд. Тут на азарте не выехать, поэтому надо учить, об этом надо разговаривать», — сказала член Общественной палаты Московской области, член регионального отделения «Движение первых» Мария Большакова.
Волонтеры приняли участие в командобразующей игре и обменялись опытом.
«Конкретно этот форум у нас направлен на объединение, популяризацию волонтерского движения, потому что „Волонтеры Подмосковья“ — это такой уникальный региональный проект, объединяющий огромное количество ребят. Я всегда говорю, что мы уже не просто коллеги, а мы уже как одна большая семья», — сказала директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная.
Мероприятие организовано Министерством информации и молодежной политики Московской области при помощи Раменского молодежного центра и муниципального штаба «Волонтеры Подмосковья».