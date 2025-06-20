Городской форум «Управдом» прошел в Лобне

Участникам рассказали об изменении тарифов на коммунальные услуги, о подготовке к зиме и о планах по благоустройству. По словам специалистов коммунальных служб, обратная связь помогает оценивать и планировать свою работу.

«Форум „Управдом“ — это платформа, которая позволяет показать виды работ, которые мы производим в течение года, пообщаться с жителями, узнать проблемы. Если, допустим, жители обращаются после форума, какое-то общение есть, то потом есть результат. То есть мы пообщались с жителями, выявили какие-то причины, проблемы и решили их», — прокомментировал заместитель директора управляющей компании «Парус» Антон Орлов.