Городской форум «Управдом» прошел в Чехове
В городском форуме «Управдом» приняли участие специалисты Мособлгаза, Россетей, ЖКХ Чеховского района, а также представители Фонда капитального ремонта и Управления благоустройства. Специалисты подвели итоги работы в 2025 году, а старосты задали интересующие вопросы во время выездного приема администрации.
Представители ЖКХ подвели итоги работы в 2025 году и обозначили планы на будущий год.
«Традиционно мы под конец года встречаемся с председателями МКД и старостами. Подводим итоги работы, выражаем слова благодарности, потому что это важно. Благодаря вашей поддержке, направлениям, подсказкам мы оперативно решаем проблематику», — сказал глава муниципального округа Михаил Собакин.
Благодарственными письмами наградили тех, кто ежедневно трудится на благо округа.
Среди вопросов — газовая безопасность, электро-, тепло- и водоснабжение, капитальный ремонт многоквартирных домов, а также благоустройство территорий. Поддержку оказывает администрация муниципалитета, правительство Московской области и губернатор Андрей Воробьев.
«Все вопросы, которые поступают нам, все обрабатывается. Мособлгаз тесно сотрудничает с управляющими компаниями. С первого марта Мособлгаз будет обслуживать Московскую область без подряда», — уточнил заместитель начальника Чеховской РЭС «Мособлгаз» Денис Абозин.
В 2026 году в Чехове отремонтируют очистные сооружения, 11 тепловых пунктов, заменят 40 километров теплотрасс.
Благодаря формату «Открытая трибуна» присутствующие смогли задать интересующие вопросы и получить ответы. Более детальные данные предоставили профильные специалисты на выездной администрации, которая прошла во время форума.