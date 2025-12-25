Городской форум «Управдом» прошел в Чехове

В городском форуме «Управдом» приняли участие специалисты Мособлгаза, Россетей, ЖКХ Чеховского района, а также представители Фонда капитального ремонта и Управления благоустройства. Специалисты подвели итоги работы в 2025 году, а старосты задали интересующие вопросы во время выездного приема администрации.

Представители ЖКХ подвели итоги работы в 2025 году и обозначили планы на будущий год.

«Традиционно мы под конец года встречаемся с председателями МКД и старостами. Подводим итоги работы, выражаем слова благодарности, потому что это важно. Благодаря вашей поддержке, направлениям, подсказкам мы оперативно решаем проблематику», — сказал глава муниципального округа Михаил Собакин.

Благодарственными письмами наградили тех, кто ежедневно трудится на благо округа.