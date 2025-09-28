Городской фестиваль КВН прошел в Серпухове

В Серпухове в Доме молодежи «Дружба» прошла 1/8 финала школьной лиги КВН. В мероприятии приняли участие восемь команд из городского округа, а также из Ступина и Пушкинского.

Команды соревновались в двух конкурсах: «Приветствие» и «Биатлон». Выступления оценивало компетентное жюри, внимательно следившее за каждым представлением.

В результате первое место заняла команда «Стратеги», второе — «Лесная братва», третье — «Мадамы» и «Без денег», четвертое — «Клечки» и «Жиза», пятое — «План Б».

Все продолжат борьбу в ¼ лиги. Впереди — новые встречи, конкурсные испытания, много юмора и смеха.