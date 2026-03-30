Городской этап всероссийского шахматного турнира прошел в Химках

В турнире приняли участие 13 воспитанников «Интеграла». Участники провели несколько туров в своих возрастных категориях. Ребята также посмотрели видеообращение гроссмейстера Сергея Карякина с напутственными словами.

«Шахматы учат стратегическому мышлению, вниманию и умению принимать решения. Важно, что у наших ребят есть возможность проявить себя и сделать первый шаг к серьезным достижениям», — поделился депутат Совета депутатов Химок Артур Каримов.

Победителем турнира стал Иван Хабаков, второе место занял Роман Гапонов, третье — Глеб Меланич. Призеров наградили медалями и памятными подарками.

Лучшие спортсмены представят Химки на региональном этапе и смогут побороться за участие в профильных шахматных сменах в «Артеке», «Орленке» и «Смене».