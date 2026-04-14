Городской этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в Лобне

Участники соревновались в строевой подготовке, знаниях истории и основ медицинской помощи, а также преодолевали полосу препятствий. В игре приняли участие ребята из разных школ города.

Победителями в младшей возрастной категории стали обучающиеся 4 «Б» и 4 «Г» классов школы № 3 под руководством педагога Марины Чугуновой. Теперь команда «Орлята России» представит город на региональном этапе соревнований.

«Зарница 2.0» — это Всероссийская военно-патриотическая игра, организованная «Движением Первых». Она представляет собой современную, технологичную версию легендарной советской игры, которая вернулась в новом формате в 2024 году. Проект направлен на развитие патриотизма, формирование навыков начальной военной подготовки и воспитание командного духа у подрастающего поколения. Участники соревнуются в строевой подготовке, знании истории, тактической медицине, сборке-разборке автомата и преодолении полосы препятствий.