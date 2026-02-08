Городской этап школьной шахматной лиги прошел в Дубне

В Дубне завершились игры городского этапа «Единой школьной лиги» по шахматам. Победитель будет представлять наукоград на областном финале в апреле.

В соревнованиях участвовали команды от каждой школы города. Позади более 60 игр и все полуфиналы. Впереди — два игровых дня, которые определят команду-лидера.

«Особенно хочется отметить Григория Фирсова из физмат лицея им. Кадышевского, который показал исключительный результат, был признан одним из лучших игроков турнира и вошел в символическую сборную соревнований. Уверен, в этом году Дубна также покажет высокий результат», — отметил глава округа Максим Тихомиров.

Право проведения областного этапа Дубна получила благодаря победе спортсменов в прошлом году. Тогда шахматисты наукограда заняли второе место в турнире «Единой школьной лиги». В первом сезоне соревнований приняли участие свыше 1500 юных спортсменов.

Финал пройдет на базе дворца спорта «Радуга», куда в апреле приедут 12 лучших команд области по шесть человек в каждой. Городской этап является отборочным для определения представителя Дубны на этих соревнованиях.