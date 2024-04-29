Городской этап конкурса «Олимпийская команда» прошел в Химках | 360°

Подмосковье 29 апреля 2024, 17:11 Городской этап конкурса «Олимпийская команда» прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Муниципальный этап Всероссийских соревнований «Олимпийская команда» по направлению «Спорт» в рамках Большой олимпиады «Искусство-Технология-Спорт» провели в школе № 1 городского округа Химки. В состязаниях участвовали 23 команды из разных образовательных учреждений округа.

Победу в конкурсе одержал Химкинский лицей. Теперь школьники представят городской округ на уровне региона.

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«Замечательные соревнования! Приятно было наблюдать, как детки слаженно работают в команде. Здесь все очень достойно проявили себя! Поздравляю команду-победителя и желаю удачи на региональном этапе!» — отметила муниципальный депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Каждая команда включала в себя 12 человек: по шесть юношей и шесть девушек 2010–2011 годов рождения в каждом составе. Участником предстояло ответить на вопросы в викторине «От знака ГТО — к олимпийской медали», а также показать мастерство в двух видах спорта — спортивное ориентирование и легкая атлетика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени.

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