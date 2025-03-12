Городской этап Единой школьной лиги завершился в Дубне

В Дубне завершился первый этап соревнований в рамках Единой школьной лиги Московской области. Победители в каждом виде спорта представят округ на региональном уровне.

От Дубны участвовали 500 спортсменов из 12 школ. Они состязались в волейболе, шахматах, баскетболе 3×3 и мини-футболе.

В соревнованиях по футзалу лучшими стали команды гимназий № 8 и № 11, школ № 9, № 7, № 5 и № 1. В шахматах победили ребята из лицея имени Кадышевского, школ № 9 и № 1, гимназий № 11 и № 3, а также лицея № 6.

В волейболе среди юношей на региональном этапе выступят команды лицея имени Кадышевского, школ № 9 и № 5, гимназий № 11 и № 3, лицея № 6, а среди девушек — лицея имени Кадышевского, лицея «Дубна», гимназии № 11, школ № 7, № 5 и № 1.

В баскетболе среди юношей победили команды лицея «Дубна», школ № 9 и № 1, гимназий № 11 и № 3, лицея № 6, а среди девушек — лицея имени Кадышевского, лицея «Дубна», лицея № 6, школ № 7, № 10 и № 5.

«Накал среди спортсменов растет. Поздравляю всех, вы показали достойную игру. Школы–победители пройдут на региональный этап, который стартует в апреле. Лидеры определятся до 25 марта! Успехов!» — поздравил финалистов глава Дубны Максим Тихомиров.

Ребята представят Дубну на региональном этапе и будут соревноваться со школьными командами из 13 округов Московской области.

Областной этап по волейболу пройдет в гимназии № 11 в Дубне 9 апреля.