Городской автоквест прошел в Воскресенске

Сотрудники и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» 1 августа провели в Воскресенске шестой ежегодный городской автоквест «На месте!». Участникам предстояло искать коды и находить загаданные локации на территории микрорайонов Лопатинский и Фетровая фабрика.

В квесте приняли участие 15 команд, среди которых были представители различных организаций, семейные экипажи и сборные. Игра продолжалась 180 минут, за которые надо было найти 10 кодов.

Участникам предстояло ответить на вопросы: какое место в Воскресенске названо в честь итальянского острова, где можно потанцевать на сцене без зрителей, куда с каждым годом люди ходят все реже, какое здание в городе очень тяжело продать и что было построено, чтобы скрыться от посторонних глаз.

Почти половина команд смогла найти все коды и пройти квест целиком. Победителями стали: первое место — сборная команда «d20», второе место — «Транскемикл-экспресс», третье место — «Шнивята». При определении победителей учитывалось количество взятых подсказок и время прохождения.