Городское первенство по бадминтону прошло в Воскресенске

В спортивной школе «Горизонт» прошло окружное первенство по бадминтону. В нем приняли участие более 100 воспитанников из Раменского, Красноармейска, Балашихи, Одинцова, Жуковского, Щелкова, Орехово-Зуева и Воскресенска.

Абсолютными победителями первенства стали Матвей Османов и Дмитрий Волков.

В возрастной категории до 11 лет Матвей Османов занял первое место в одиночном, парном и смешанном разрядах. Дарья Дорошкевич победила в смешанном соревновании и взяла бронзу в парном. Вера Желтухина и Артем Баурин стали третьими в парном разряде, а Мария Сафронова — второй в парном и третьей в одиночном виде.

Среди спортсменов до 13 лет Дмитрий Волков победил во всех разрядах. Владислав Родионов занял первое место в парном, второе — в смешанном и третье — в одиночном соревновании.

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