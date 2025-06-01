Городские велогонки ко Дню защиты детей прошли в Серпухове

В Комсомольском парке Серпухова в День защиты детей провели велогонки для самых маленьких жителей округа. Свыше 70 воспитанников детских садов муниципалитета состязались в скорости и умении управлять велосипедом.

Юных участников разделили на категории в зависимости от вида транспортного средства — двухколесный или трехколесный велосипед. Каждый старался доехать до финиша быстрее соперников. Лидеров и проигравших по итогам гонки не было. Все участники независимо от результатов считались победителями. Депутат окружного Совета Вячеслав Орехов после заезда угостил малышей мороженым.

Мероприятие организовало Серпуховское отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Успех V единстве поколений». В организации и судействе помогли молодогвардейцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.