Городские соревнования по плаванию прошли в Химках

23 апреля брызги воды, поддержка трибун и первые серьезные победы — в спортивном комплексе «Родина» в Химках прошли соревнования по плаванию среди детей младшего школьного возраста. Поддержать юных спортсменов пришли их сверстники, родители и депутат городского Совета Инна Монастырская.

Юные пловцы выступали в своих возрастных категориях и соревновались на дистанциях 50 и 100 метров, демонстрируя выносливость, технику и стремление к победе.

Инна Монастырская отметила: «Для ребят это важный шаг вперед. Участие в соревнованиях учит дисциплине, ответственности, умению преодолевать волнение и верить в собственные силы. Очень важно, что при поддержке партии „Единая Россия“ у наших детей есть возможность заниматься спортом в современных условиях и выступать на достойных площадках».

Заплывы проходили в напряженной, но дружеской атмосфере. На трибунах звучали аплодисменты и слова поддержки, а сами участники старались показать лучший результат. Для многих это были первые серьезные соревнования, которые стали важным опытом и стимулом для дальнейших тренировок.

Депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Подмосковья Валентин Герасимов подчеркнул: «Такие турниры имеют большое значение для формирования характера ребенка. Спорт укрепляет здоровье, развивает силу воли и помогает воспитывать целеустремленность. Особенно ценно, когда дети с ранних лет привыкают к активному образу жизни. Это инвестиция в их будущее».

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что в Химках при поддержке администрации активно развивают спорт в самых разных направлениях. Создаются современные условия для тренировок, проводятся соревнования и турниры различного уровня. Химкинские пловцы регулярно занимают призовые места на региональных и всероссийских стартах, подтверждая высокий уровень подготовки и профессионализм тренерского состава.