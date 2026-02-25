Городские соревнования по мини-футболу прошли в Лобне

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

В лобненском ФОК «Юность» 23 февраля прошел ежегодный турнир по мини-футболу «Кубок Мужества». В соревнованиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, приняли участие 8 любительских команд города.

На отборочном этапе провели 12 матчей, по итогам которых определили лидеров в каждой подгруппе. Команды вышли в полуфинал и продолжили борьбу за призовые места.

По итогам финальных игр первое место заняла команда «Казанка», серебро завоевала «Bullets», бронзовыми призерами стали спортсмены из команды «Вымпел».

По словам организаторов, турнир прошел на высоком уровне, в дружеской обстановке и упорной борьбе.

«Турнир „Кубок Мужества“ уже стал доброй спортивной традицией в Лобне. Он объединил любителей футбола и подарил участникам праздничное настроение в День защитника Отечества», — отметил президент местной общественной организации «Федерация футбола городского округа Лобня» Андрей Бондаренко.