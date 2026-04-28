Городские службы Лыткарина ликвидируют последствия стихии

В городе Лыткарино городские службы продолжают убирать последствия непогоды. Шесть специализированных бригад работают над расчисткой города. Сотрудники оперативно пилят и вывозят поваленные ветром деревья и ветки, которые мешают движению транспорта и пешеходов.

Жителей просят быть бдительными. Из-за сильного ветра есть риск падения деревьев, что может нанести вред здоровью. Водителей призывают по возможности не пользоваться личным транспортом, не парковать машины под деревьями и убирать их с проезжей части. Пешеходам следует быть предельно внимательными на тротуарах и при переходе дорог из-за наледи.

Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в нештатную ситуацию, сообщите по телефону 112.