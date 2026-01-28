Городские службы Луховиц борются с последствиями снегопада

В городском округе Луховицы развернута масштабная операция по ликвидации последствий сильного снегопада. Под руководством санитарной службы, возглавляемой Оксаной Терехиной, более 60 работников ведут круглосуточную борьбу со снегом и наледью.

Сотрудники расчищают тротуары, входные группы и проезды. Для контроля за ходом работ бригады каждые четыре часа направляют фотоотчеты. В помощь людям задействованы тракторы, которые вывозят снег с ключевых точек города, включая улицу Пушкина, дом 7, и Учебный переулок, дом 5.

Из-за непрекращающихся осадков городские службы перешли на усиленный режим работы. Однако уборке снега мешают автомобили, оставленные жителями на тротуарах и придомовых территориях. Это препятствует свободному проходу техники и пешеходов. Городские службы призывают автомобилистов проявить сознательность, чтобы совместными усилиями быстрее справиться со снежной стихией и обеспечить безопасность в городе.