Городские маршруты продлят работу в пасхальную ночь в Истре

В ночь с 11 на 12 апреля 2026 года в Истре изменят расписание городских автобусов. Транспорт будет работать до трех часов ночи, чтобы жители могли вернуться домой после пасхальных богослужений.

Власти округа приняли решение увеличить время работы общественного транспорта из-за ночных служб в православных храмах. Крестный ход традиционно начинается ближе к полуночи, и многим жителям требуется возможность добраться домой после его завершения.

Продленное расписание затронет шесть городских маршрутов. Автобусы будут отправляться от станции Истра и курсировать по ключевым направлениям округа. Маршрут № 32 соединит станцию с деревней Лечищево и селом Рождествено. Автобус № 4 проследует до Нового Иерусалима, № 40 — до Глебовского, № 46 — до деревни Глебово, а № 39 — до поселка Агрогородок.

Работа транспорта по этим направлениям завершится в три часа ночи. Это позволит жителям и гостям округа безопасно добраться домой после ночных служб.

«Мы понимаем, что в пасхальную ночь многие посещают храмы. Продление работы автобусов сделает поездки удобнее и безопаснее», — отметили в администрации округа.