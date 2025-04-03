Городские инклюзивные соревнования по фридайвингу прошли в Истре

В спорткомплексе «Глебовский» муниципального округа Истра прошли соревнования по фридайвингу «Мы вместе» для участников с ограниченными возможностями. В них приняла участие и чемпионка мира и Европы, серебряный призер Паралимпийских игр Анастасия Диодорова.

Своим примером она вдохновила участников на победу и продемонстрировала отличные навыки и выдержку. Организовал эти соревнования спортивный клуб «Варяг» при поддержке Федерации фридайвинга. Состязания прошли в двух дисциплинах: динамическое апноэ без ласт и с раздельными ластами. Участники с ограниченными возможностями здоровья выступали наравне с остальными юными спортсменами.

В возрастной категории от 10 до 11 лет золото завоевал Петр Шайна. Есения Мартыненко выиграла первое место среди девушек 12-14 лет, а второе место досталось Таисии Чабукиани. Среди мальчиков в этой категории золото завоевал Семен Чикин, серебро выиграл Иван Королев и бронза досталась Ивану Радаеву.

В динамическом апноэ без ласт победил Алексей Виц-Ример, который преодолел дистанцию 56 метров. Среди женщин первое место заняла Маргарита Музыченко, проплывшая 105 метров, а почетное второе место у Анны Гусейновой, она прошла дистанцию 58 метров.

В дисциплине с раздельными ластами одержали победу Александр Богдашкин, который преодолел дистанцию 196 метров, и Вероника Кравцова с результатом 169 метров. Серебро завоевали Павел Хохлов, он проплыл 100 метров, и Марина Искяндярова — 150 метров. Бронзу выиграла Маргарита Музыченко, которая преодолела 136 метров.