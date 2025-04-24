Городская викторина к 80-летию Победы прошла в Красногорске

Ученики восьми школ в Красногорске поучаствовали в интеллектуальной игре «Страницы Великой Победы» в преддверии 9 Мая. Команды ответили на вопросы о ключевых сражениях, датах и именах маршалов.

Интеллектуальную викторину провели в гимназии № 6. Организаторами вступили сотрудники молодежного центра и военно-исторического клуба «Искатель».

«Ребята соревнуются в знаниях по страницам Великой Отечественной войны — по периодам, людям, технике и оружию. Игра нацелена не только на выявление знаний, но и на быстроту, соображение, догадливость», — сказал специалист по работе с молодежью МУ «Молодежный центр», руководитель военно-исторического центра «Искатель» Леонид Трестин.

Школьники зарабатывали баллы за правильные ответы. Некоторые требовали от игроков более глубоких знаний предмета.

«Вопросы были интересные. Все же есть моменты, которые почти никто не знал. Например, по Балтийскому флоту», — поделился впечатлениями участник викторины Тигран Хачатурян.

Команда лицея № 4 стала победителем, ребятам вручили ценные призы. Организаторы планируют продолжить проведение викторины в других образовательных учреждениях.