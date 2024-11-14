Прокуратура подтвердила готовность Наро-Фоминска к отопительному сезону

В Наро-Фоминске прокуратура провела серию проверок котельных в рамках подготовки к отопительному сезону. Специалисты оценили готовность объектов к зимним холодам и проконтролировали безопасность.

Основной задачей этих мероприятий было оценить готовность объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду и обеспечить безопасность для местных жителей.

Во время проверок специалисты отобрали пробы воды для анализа качества теплоносителя. Также была проведена тщательная проверка состояния оборудования и соблюдения всех санитарных норм. По результатам осмотра даны рекомендации для улучшения работы котельных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. Для этого реализуют государственные, областные, инвестиционные проекты. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

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