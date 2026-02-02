Городская библиотека № 3 провела несколько мероприятий в Химках

Городская библиотека № 3 регулярно организует патриотические встречи в Химках. Она объединила десятки местных жителей на этой неделе.

Одно из мероприятий прошло 29 января. Оно было посвящено фильму Михаила Пташука «В августе 44-го…», в программе звучала лекция и демонстрировались фрагменты картины.

«Как мне кажется, фильм говорит о том, что патриотизм — это не только подвиги на поле боя, но и ежедневная ответственность, честность в своей работе. „В августе 44-го…“ позволяет увидеть войну с другой стороны и напоминает, что история складывается и из таких, часто незаметных, но важнейших усилий», — рассказала в своих социальных сетях лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Поводом для другой встречи химчан в библиотеке № 3 послужила годовщина основания киностудии «Мосфильм».

«Эти мероприятия направлены на формирование и поддержание интереса у населения к истории родного края и Отчизны. Кроме того, она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени», — поделился заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.