«Города профессий» обустроят в парках Подмосковья ко Дню защиты детей. Семейный карнавал для самых маленьких, спектакли «Незнайка в мире профессий» и многое другое ждут юных гостей 1 июня.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в 60 подмосковных парках пройдет ежегодная акция — угощение детей бесплатным мороженым.

Например, в парке усадьбы Кривякино, городского округа Воскресенск, юные посетители получат свои первые трудовые книжки в «Городе профессий» и смогут «поработать» хореографами, библиотекарями, художниками, программистами, а также получить свою первую «зарплату».

Интересные программы для юных посетителей подготовили в других парках Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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