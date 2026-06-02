Профориентационную программу провели для детей в Ликино-Дулеве

В парке культуры и отдыха «Дулевский» города Ликино-Дулево прошла ежегодная программа «Город профессий». Ее цель — познакомить жителей с различными специальностями и повысить интерес к выбору будущей профессии.

Участниками мероприятия стали сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес». Они рассказали гостям о профессии лесничего, ее значении для сохранения и восстановления лесов. Специалисты познакомили посетителей с особенностями своей ежедневной работы.

В рамках программы лесничие продемонстрировали инструменты, которые используют при выполнении лесохозяйственных мероприятий. Для детей и взрослых провели практические мастер-классы. Участники смогли попробовать посадить сеянцы сосны с помощью меча Колесова, а также ознакомиться с работой ранцевого лесного огнетушителя.

Юных гостей привлекли познавательные задания. Дети отгадывали тематические загадки и учились определять породы деревьев по внешним признакам — стволам и листве.

Организаторы считают, что такие мероприятия способствуют экологическому просвещению населения и помогают лучше понять важность работы лесничих. Они также формируют бережное отношение к природным ресурсам и могут стать стимулом для подрастающего поколения выбрать деятельность, связанную с охраной и восстановлением лесов.