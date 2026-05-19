Город профессий для детей откроется в Одинцове

1 и 6 июня в Лазутинском парке в Одинцовском округе пройдет интерактивная программа для детей в формате города профессий. Участники смогут попробовать себя в разных ролях и познакомиться с работой специалистов разных сфер.

Парк в начале лета станет площадкой, где дети смогут познакомиться с профессиями через практику. Организаторы подготовят тематические зоны, в которых участники попробуют себя в роли представителей разных служб и направлений. Формат будет построен так, чтобы дети могли не только наблюдать, но и выполнять простые задания под руководством специалистов.

Гости смогут узнать, как работают пожарные и спасатели, а также увидеть технику, которая используется в службах реагирования. Отдельные зоны будут посвящены сельскохозяйственной технике, работе тракториста и особенностям управления крупными машинами. Дети также познакомятся с основами криминалистики и попробуют себя в роли экспертов, работающих на месте происшествий.

Кроме того, для участников подготовят площадки с кинологами и служебными собаками, где расскажут о дрессировке и службе животных. Отдельное внимание уделят спорту и творческим профессиям. Дети смогут пообщаться с тренерами, узнать о подготовке спортсменов и попробовать себя на сцене вместе с артистами.

«Мы хотим, чтобы ребенок мог не просто услышать о профессии, а почувствовать себя ее частью и понять, что ему действительно интересно», — отметили организаторы.