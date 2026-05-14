Город пЕРемен: студенты Подмосковья придумали, как изменить свои города

Мост, который не будет затапливать каждую весну. Многоэтажная парковка вместо переполненного двора. Новые многофункциональные точки притяжения для молодежи в городах. Именно с таких конкретных, живых предложений начинается игра «Город пЕРемен» — проект «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья. Студенты проектируют городскую среду, предлагают конкретные решения для своих районов — самые перспективные инициативы будут включены в новую народную программу партии.

В Истре команда студентов предложила построить мост, который не будет затапливать весной. «Когда теплеет в районе Восточной — постоянно топит мост, и там невозможно пройти. Приходится обходить, теряешь много времени, тяжело добраться до школы и спорткомплекса. Проблема звучит обыденно. Но именно за решением таких вопросов и стоит элементарный комфорт людей», — говорят молодые люди.

В Пушкино студенты вышли с инициативой построить многоэтажную парковку в одном из жилых комплексов. «Мест катастрофически не хватает, а большое пустое пространство рядом с ЖК простаивает. Можно было бы использовать его с умом и пользой», — рассуждает участница команды Лина Мухамеджанова.

По правилам игры каждая команда работает как проектный офис: есть бригадир-капитан, экономист, который распределяет бюджет на закупку материалов, и медиагруппа — те, кто обеспечивают информационное сопровождение проекта. Лучший контент набирает дополнительные баллы, а на вырученные очки команда расширяет свой проект.

Главное ограничение одно: инициатива должна быть действительно нужна городу. Именно для этого существует экспертная комиссия, которая оценивает каждое предложение, поясняют организаторы.