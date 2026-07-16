Город Хотьково вошел в туристическую карту Золотого кольца России

В 2026 году город Хотьково официально стал частью «Золотого кольца России». 25 июля здесь пройдет ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково», который впервые объединит все ключевые площадки в единый историко-художественный пешеходный маршрут.

Организаторы подготовили кольцевой маршрут, соединяющий шесть знаковых точек. Путешествие начнется у Лавки старины «Антиквар», где готовят хороводные площадки и народные игры. Здесь предложат чай из самовара с блинами. Каменный мост превратится в вернисаж, где местные живописцы будут работать на пленэре.

В Покровском монастыре пройдут экскурсии в музей истории обители с уникальными иконами и старинными облачениями. Откроется фотовыставка с панорамными видами монастырских подворий. В монастырской библиотеке состоится лекция об истории города.

В отделе художественных ремесел музея-заповедника «Абрамцево» мастера готовят специальные экскурсии. В Доме Урядника проведут обзорные экскурсии и встречи с краеведами. Гости смогут поучаствовать в квесте по историческому центру, посетить купеческое чаепитие, а вечер завершится камерным концертом романсов и живой фолк-музыки.

Финальной точкой маршрута станет хоровод с песнями у костра у лавки «Антиквар». На Ярмарочной площади у музея мастера представят керамику, резьбу по дереву, графику и игрушки. Все желающие смогут посетить мастер-классы и сфотографироваться в стилизованной «Купеческой лавке».

Для удобства гостей отпечатан красочный путеводитель по городу с описанием достопримечательностей. Проект реализуется при поддержке Правительства Московской области, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также Фонда президентских грантов.