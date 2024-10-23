Горнолыжный комплекс «Сорочаны» в Дмитрове стал лучшим в ЦФО

Дмитровский курорт «Сорочаны» получил награды премии Ski Business Awards 2024 как лучший горнолыжный комплекс Центрального федерального округа, за лучшее техническое оснащение и лучший тюбинг-парк.

«Горнолыжные курорты нашего округа традиционно входят в топ самых посещаемых в Подмосковье. У нас их шесть, и на каждом есть уникальные трассы различной сложности — от легких, подходящих для новичков, до сложных, где каждый поворот требует полной концентрации и уверенности», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Отметим, премию Ski Business Awards 2024 утвердили в 2018 году для поощрения активных участников горнолыжной отрасли. В этом году в состав жюри вошли эксперты туристической, гостиничной, спортивной отраслей и ресторанного бизнеса. Они оценивали кандидатов не только по материалам заявок, но и во время очных и онлайн-защит проектов.

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