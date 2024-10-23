Горнолыжный комплекс «Сорочаны» в Дмитрове стал лучшим в ЦФО
Горнолыжный курорт «Сорочаны» признали лучшим горнолыжным комплексом Центрального федерального округа. Дмитровский комплекс выиграл награды премии Ski Business Awards 2024.
Дмитровский курорт «Сорочаны» получил награды премии Ski Business Awards 2024 как лучший горнолыжный комплекс Центрального федерального округа, за лучшее техническое оснащение и лучший тюбинг-парк.
«Горнолыжные курорты нашего округа традиционно входят в топ самых посещаемых в Подмосковье. У нас их шесть, и на каждом есть уникальные трассы различной сложности — от легких, подходящих для новичков, до сложных, где каждый поворот требует полной концентрации и уверенности», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Отметим, премию Ski Business Awards 2024 утвердили в 2018 году для поощрения активных участников горнолыжной отрасли. В этом году в состав жюри вошли эксперты туристической, гостиничной, спортивной отраслей и ресторанного бизнеса. Они оценивали кандидатов не только по материалам заявок, но и во время очных и онлайн-защит проектов.
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