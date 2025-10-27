Горнолыжные клубы Подмосковья стали лауреатами всероссийской премии

В Москве в спорткомплексе «Лужники» прошла церемония награждения премией SKI BUSINESS AWARDS, приуроченная к Форуму туристических территорий. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, среди лауреатов оказались два подмосковных горнолыжных курорта: «Сорочаны» и клуб Гая Северина.

Курорт «Сорочаны» победил сразу в двух номинациях: «Лучший горнолыжный комплекс России с трассами длиной от двух до 10 километров» и «Лучший прокат горнолыжного оборудования». Горнолыжный клуб Гая Северина признали лучшим в категории «Комплекс с трассами менее двух километров».

В числе других победителей — курорты Роза Хутор и Красная Поляна Краснодарского края, Таежная Саланга в Кемеровской области, Губаха в Пермском краю, а также Бобровый лог Красноярского края и Игора Ленинградской области.

Напомним, премию SKI BUSINESS AWARDS учредили в 2018 году. Она проходит на Форуме туристических территорий и выставки. В мероприятии участвуют представители горнолыжной индустрии, органов власти, депутаты Госдумы, инвесторы, девелоперы, руководители курортов, отельеры, рестораторы и туроператоры. В этом году номинацию лучших горнолыжных комплексов впервые разделили на три категории по длине трасс: до двух, от двух до десяти и более десяти километров.