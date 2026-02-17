Горнолыжники из Дмитрова прошли отбор для участия в Паралимпийских играх

Подмосковные горнолыжники достойно представили регион на рейтинговых стартах, приближающих их к участию в Паралимпийских играх 2026 года в Италии. По итогам двух этапов отбора в Швейцарии и Австрии они выиграли две медали.

Честь сборной России на соревнованиях отстаивали горнолыжники из Дмитрова Валерий Редкозубов в тандеме с лидером Евгением Героевым и Дмитрий Шульга с лидером Германом Аграновским.

Состязания прошли в два этапа и потребовали от участников максимальной концентрации. В дисциплине «супер-гигант» блестящий результат показал дуэт Дмитрия Шульги и Германа Аграновского, завоевавший золотые награды.

Второе место в «слаломе» выиграли Валерий Редкозубов и Евгений Героев.

Эти выступления принесли спортсменам важнейшие рейтинговые очки, необходимые для попадания на главный старт четырехлетия.

Отборочные турниры, определившие сильнейших, принимали Швейцария и Австрия в период с 6 по 15 февраля.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта на склонах Италии.