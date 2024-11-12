Подготовку к Новому году начали в Реутове

По всему городу в этом году планируется установить 27 елок, которые засияют огнями и украсят основные улицы, дворы и общественные пространства. На Юбилейном проспекте и улице Некрасова появятся ледяные горки, которые особенно порадуют детей. Также на территории Центрального парка оборудуют два катка: один бесплатный, а второй с удобствами вроде проката и заточки коньков. Для любителей активного отдыха вокруг Фабричного пруда проложат лыжную трассу, а во дворах появятся ледовые площадки. Всего в городе будет организовано восемь катков.

Кроме того, в этом году в Реутове пройдут мастер-классы по фигурному катанию и хоккею с участием тренеров школы «Айс-Про». Все праздничные площадки будут готовы к открытию к началу декабря, чтобы жители могли наслаждаться зимними развлечениями до конца сезона.

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