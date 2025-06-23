Горячую воду планово отключат в Ленинском округе с 30 июня

В Ленинском округе стартуют плановые отключения горячего водоснабжения с 30 июня. Мероприятия необходимы для того, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону.

Горячую воду будут отключать поэтапно на всей территорий муниципалитета. Периоды без воды продлятся от четырех до 14 дней.

«С конца первого месяца лета начнем ежегодное плановое отключение горячего водоснабжения в жилых домах. Это необходимо для проведения профилактических работ в котельных, снабжающих город теплом, и их бесперебойного функционирования весь отопительный период», — сказал Станислав Каторов.

Необходимость связана с проведением модернизации оборудования котельных и проверкой теплосетей.

Полный график размещен на портале «Добродел». Чтобы оформить подписку на сервис, нужно перейти в раздел «Отключение горячей воды», ввести адрес дома и подписаться на уведомления.

Информацию также можно получить по номеру горячей линии Министерства энергетики Московской области: 8 (499) 455-54-15. Она работает ежедневно с 8:00 до 22:00.

Еще один способ — обратиться в свою управляющую компанию, телефон которой размещен на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов.