Горячую воду и отопление временно отключат в Звенигороде 16 апреля

Администрация Одинцовского округа предупреждает жителей Звенигорода: сегодня, 16 апреля, до 13:30 будет временно отключено горячее водоснабжение и отопление в ряде домов города. Причина — технологическое нарушение на сетях горячего водоснабжения.

Специалисты уже приступили к устранению неполадки — они делают все возможное, чтобы восстановить подачу ресурсов как можно скорее.

Отключение затронет следующие адреса: квартал Маяковского, дом № 4, среднюю школу № 1, детский оздоровительный центр «Орленок», дома № 5, 6, 7, 9 — в этом здании находится детский сад «Ласточка», а также дома № 4а, 9к2, 9к3, 11, 12, 13/13, 15, 17а, 18, 18а, 19а, 20, 37 и 40в.

Кроме того, без горячей воды и отопления временно останутся жители домов по следующим адресам: улица Гоголя, дом № 39/45, улица Белинского, дом № 37/51, улица Пушкина, дом № 31а.

Администрация округа просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам — они связаны с необходимостью оперативно устранить возникшую неисправность и обеспечить дальнейшую надежную работу коммунальных сетей.