Горячая линия Роспотребнадзора продлится в Воскресенске до 29 ноября

Воскресенский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области и филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проводят горячую линию с 18 по 29 ноября. Жители округа смогут задать вопросы по предоставлению платных медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг.

На вопросы жителей ответят специалисты Воскресенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области по телефонам: 8 (496) 442-27-46 и 8 (496) 402-13-97 в Егорьевске. Также принимают обращения сотрудники Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (80) 555-49-43.

Жители округа могут узнать о правах потребителей на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей. Там опубликованы памятки, видеоролики, образцы претензий, исковых заявлений и судебная практика Роспотребнадзора.

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