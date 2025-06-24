Горячее водоснабжение планово отключат в Серпухове

На восьми котельных плановый ремонт завершился. Подача горячего водоснабжения возобновлена. В настоящее время продолжаются предупредительные работы на шести котельных. Горячую воду отключили в 277 многоквартирных домах.

В 26 котельных планово-предупредительный ремонт пройдет с 1 июля по 29 августа по графику. Делается все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей и сократить сроки проведения профилактических работ.

На совещании также обсудили ремонтные работы в многоквартирных домах. Управляющие компании запланировали ремонт кровель. Акцент — на своевременное информирование, чтобы каждый житель понимал, что происходит в его доме, знал сроки проведения и завершения работ.

Также затронули тему качественного водоснабжения. Станции водоподготовки смонтируют на водозаборном узле в деревне Васильевское в 2026 году, в поселке Шарапова Охота — в 2028 году, а также будет реконструирован участок водовода на ВЗУ № 14 на Селецкой улице.

Водозаборные узлы и распределительные сети построят в деревнях Селино-Вечери, Глазово и Семеновское в 2026–2027 годах.

В этом году запланирована перекладка водопроводных сетей в Серпухове на улицах Водонапорная, Звездная, Ворошилова, в Мотозаводском переулке, а также в селе Липицы на улице Калинина.

В Пущине в государственную программу заявлено девять участков. Срок реализации — 2027–2030 годы.

В конце совещания обсудили повестку недели. Основные мероприятия посвящены Дню молодежи: на территории округа пройдут фестивали, выставки и тематические акции.

«28 июня во всех школах округа состоятся выпускные вечера. Обязательно поздравим выпускников с этим важным событием», — отметил Алексей Шимко.