Около 250 пунктов питания организовали на крещенские купания в Подмосковье

Православные отметили Крещение в минувшие выходные. В местах проведения обряда оборудовали около 250 фудтраков, полевых кухонь и других точек с едой и горячими напитками.

Всего в Подмосковье обустроили 195 мест для крещенских купаний. Для комфорта жителей там работали фудтраки, полевые кухни, чайные станции, самовары и кофемашины. желающие могли согреться горячими напитками и угоститься баранками, сладостями и различной выпечкой.

В проведении мероприятий активно помогали подмосковные волонтеры.

На площадках также дежурили спасатели, медработники и полиция.