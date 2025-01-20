Около 250 пунктов питания организовали на крещенские купания в Подмосковье

Православные отметили Крещение в минувшие выходные. В местах проведения обряда оборудовали около 250 фудтраков, полевых кухонь и других точек с едой и горячими напитками.
Всего в Подмосковье обустроили 195 мест для крещенских купаний. Для комфорта жителей там работали фудтраки, полевые кухни, чайные станции, самовары и кофемашины. желающие могли согреться горячими напитками и угоститься баранками, сладостями и различной выпечкой.
В проведении мероприятий активно помогали подмосковные волонтеры.
На площадках также дежурили спасатели, медработники и полиция.
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