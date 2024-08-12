Горячее питание и помощь врачей. Эвакуированных детей и взрослых из Курска встретили в Подольске

Оздоровительный центр Подольска принял эвакуированных из Курской области

Фото: Телеканал «360»

Пункт временного размещения в Подольске принял эвакуированных жителей Курской области. Их встретили в оздоровительном центре «Мечта». Там организовали горячее питание, помощь врачей и других специалистов.

В центре «Мечта» разместились жители Курской области разных возрастов, самому маленькому из них — пять месяцев. Каждого прибывшего сразу осмотрели медики, для них организовали горячее питание и подготовили спальные места. Тем, кто не успел взять с собой вещи, предоставили одежду.

Сегодня в центре будут работать сотрудники паспортного стола, МФЦ, ЗАГС, Центра занятости и других региональных ведомств. Они помогут всем нуждающимся решить все возникшие вопросы.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регион приедут еще около 300 жителей Курской области. Их разместят в семейных центрах и детских лагерях. Для всех организуют питание, медицинскую и психологическую помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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