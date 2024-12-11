Горячая линия соцпомощи в Подмосковье приняла 450 тыс обращений с января

Жители Подмосковья обратились на горячую линию социальной поддержки свыше 450 тысяч раз с начала года. Операторы помогают получить необходимую помощь и решат вопросы, связанные с мерами поддержки.

Горячая линия социальной поддержки заработала в Подмосковье в сентябре 2022 года, напомнили в Минсоцразвития области. Ежедневно операторы получают около 1,5 тысячи обращений, а в месяц — порядка 40 тысяч. Всего с начала работы специалисты приняли свыше одного миллиона заявок.

Чаще всего жители спрашивают о получении компенсации за коммунальные услуги. На этот пункт пришлось свыше 28 тысяч обращений. Еще более 15 тысяч были связаны с доплатами к пенсии и 12,5 тысячи — с санаторно-курортным лечением.

На линии можно узнать о материальной помощи, трудоустройстве, социальной поддержке и многом другом.

Задать вопросы можно по номеру 122-6 ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.