Горячая линия по вопросам ветеринарии приняла еще тысячу вызовов в Подмосковье

Жители Подмосковья обратились на горячую линию по вопросам ветеринарии более 1,1 тысячи раз в январе. Специалисты кол-центра отвечают на вопросы о чипировании, вакцинации, стерилизации и другим процедурам.

Единый кол-центр по вопросам ветеринарии работает ежедневно, с 09:00 до 21:00 по телефону +7 (495) 668-01-25. Операторы помогают оформить запись, вызвать специалиста на дом, а также отвечают на вопросы.

В январе жители обратились за помощью 1,1 тысячи раз. Помощь потребовалась 158 питомцам. Многие вопросы касались записи на УЗИ, рентген и сдачу анализов.

назначить визит к ветеринару также можно через «Госуслуги».