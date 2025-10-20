Горячая линия по вопросам финансовой грамотности заработала в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области информирует, что с 20 по 24 октября года в муниципалитете работает горячая линия. Желающие могут получить консультацию по вопросам финансовой грамотности.

Участившиеся случаи мошенничества связаны, в первую очередь, с невысоким уровнем финобразования населения. Проведение целевых консультаций способствует снижению уязвимости граждан перед злоумышленниками.

Специалисты Одинцовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области оказывают очные консультации по адресу: Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 12.

Кроме того, к ним можно обратиться по телефонам горячей линии с 20 по 24 октября 8 (800-55) 0-04-36, 8 (495) 582-93-03. Сотрудники расскажут, как снизить риски стать жертвой обмана.