Горячая линия по вопросам ЕГЭ приняла почти 6 тысяч звонков в Подмосковье

Горячая линия по вопросам ЕГЭ и ОГЭ работает в Подмосковье. На нее уже поступило более 5,7 тысячи звонков.

Операторы горячей линии принимают вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации, рассказали в Минобразования Подмосковья. Обратиться у ним могут как выпускники, так и их родители. Чаще всего их интересуют сроки и способы получения результатов, а также вопросы подачи апелляции и особенности пересдачи.

«Мы фиксируем обращения от родителей, выпускников, педагогов. Для нас важно, чтобы у каждого была возможность получить достоверную информацию, снять тревожность и оперативно решить возникающие вопросы», — отметила глава Минобразования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Обратиться по всем вопросам, связанным с ЕГЭ, можно по телефону 8 (498) 602-10-95 ежедневно в будние дни с 09:00 до 18:00.