Горячая линия по платным образовательным услугам заработала в Одинцове

Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области запустил консультации по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Они будут проходить до 18 июля.
Роспотребнадзор активно защищает права потребителей платных образовательных услуг, контролируя соблюдение образовательными учреждениями действующего законодательства. Специалисты ведомства проверяют как качество образования, так и достоверность предоставляемых сведений, своевременность оказания услуг и правомерность взимания платы. Потребители вправе обращаться в Роспотребнадзор при выявлении нарушений.
Контактные телефоны: 8 (495) 593-50-05 и 8 (495) 593-47-73. Также консультации можно получить по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Московской области: 8 (800) 550-04-36 и 8 (498) 684-48-11.
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