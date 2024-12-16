Горячая линия по маркировке товаров начала работать в Подмосковье

Телефонную линию для поддержки предпринимателей о маркировке товаров в системе «Честный знак» запустили в Подмосковье. Уточнить все интересующие вопросы можно по номеру 8 (800) 511-09-69.

При необходимости центр организует личный выезд специалиста на площадку заявителя. Специалисты уже провели 45 обучений для участников рынка легкой промышленности. Они подробно рассказали о специфике маркировки товаров, о работе с кассовыми программами и о разрешительных режимах.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что вся актуальная информация о товарах легкой промышленности доступна на официальном сайте «Честный знак».