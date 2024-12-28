Горячая линия паллиативной помощи приняла 12 тысяч звонков в Подмосковье с января

Горячая линия паллиативной помощи приняла свыше 12 тысяч звонков в Подмосковье с начала года. Операторы принимают обращения круглосуточно.

Координационный центр с горячей линией работает круглосуточно, чтобы повысить качество и доступность паллиативной помощи в Подмосковье. По словам главы регионального Минздрава Максима Забелина, для таких пациентов и их близких также создали интернет-портал, школы по обучению уходу, специальные кабинеты в поликлиниках и выездные патронажные бригады.

«Колл-центр круглосуточно принимает обращения пациентов и их родственников. Всего с начала года его операторы обработали более 12 тысяч звонков», — сказал он.

Задать вопросы о помощи паллиативным пациентам жители могут по номеру +7 (498) 683-83-83.

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