Горячая линия омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской будет работать в дни выборов

По инициативе подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской в дни муниципальных выборов в регионе будет работать горячая линия Уполномоченного по правам человека. Она будет доступна с 12 по 14 сентября с 08:00 до 20:00 и позволит жителям сообщать о нарушениях и получать консультации по вопросам избирательных прав.