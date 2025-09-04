Горячая линия омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской будет работать в дни выборов

По инициативе подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской в дни муниципальных выборов в регионе будет работать горячая линия Уполномоченного по правам человека. Она будет доступна с 12 по 14 сентября с 08:00 до 20:00 и позволит жителям сообщать о нарушениях и получать консультации по вопросам избирательных прав.
Ирина Фаевская подчеркнула, что юристы с большим опытом будут принимать звонки все дни голосования, консультировать и помогать гражданам разбираться в своих правах, чтобы каждый избиратель чувствовал себя уверенно и защищенно. Обратиться можно по телефону: 8 (498) 602-32-20.
